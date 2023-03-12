قروض التمويل العقاري تقفز لـ13.4 مليار جنيه في 2022

شهد نشاط التمويل العقاري أداءً ملحوظًا خلال عام 2022، حيث حقق نموًا نسبته 65.4%، مقارنة بعام 2021.

وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات التمويل العقاري منحت 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%.

عقود نشاط التأجير التمويلي

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي، 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو 10.2%.

نشاط التخصيم

وفيما يخص نشاط التخصيم، ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة لـ31.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال عام 2021، محققة معدل نمو بلغ 52.7%.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت أنّ إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت 104.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022.