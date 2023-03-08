شردي يتناول الإفطار مع مزارعي ملوي عبر قناة الحياة: البنك يمنحهم قروضا ميسرة

رصد الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامجه «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، قصص دعم المزارعين بقرية معصرة ملوي بقروض ميسرة من البنك الزراعي المصري تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في الارتقاء بالزراعات الاستراتيجية، وذلك بعد أن تناول شردي معهم الإفطار داخل الحقل.

«مصطفى» يحصل على قروض ميسرة من البنك الزراعي المصري

وقال مصطفى مهدي عبدالجواد إنه يزرع فدان قصب ويبيعه للتجار الذين يشترونه من الأرض، لافتًا إلى أن القصب يحقق أرباحا جيدة حيث تصل ربحية الفدان لـ60 ألف جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنه يحصل على مستلزماته من الجمعية الزراعية ويحصل على قروض ميسرة من البنك الزراعي المصري للحصول على 15 ألف جنيه لزراعة الفدان ويحصل على القرض بفائدة 5%.

«مؤمن» يحصل على سلف من البنك بضمان القصب

وأكد الحاج مؤمن عبدالعال أنه يزرع القصب في مساحة فدان و16 قيراطا، لافتًا إلى أنه يورد القصب للمصنع، حيث يرسل المصنع سياراته لحمل القصب، مشيرًا إلى أنه يحصل على سلف من البنك الزراعي المصري بضمان القصب ويورد أمواله لحسابه داخل البنك.