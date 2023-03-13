متى موعد عيد الفطر 2023 في مصر؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

أيام قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن بداية شهر رمضان 2023 فى مصر، وعدد كبير من الدول العربية، إذ يترقب المسلمون حول العالم حلول الشهر الفضيل، لإحياء العديد من المناسبات الدينية، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 23 مارس الجاري، ليأتى موعد عيد الفطر 2023 في مصر بعده مباشرة، وفقا لمعهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

وتستعرض الوطن خلال التقرير التالي، موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيا، وفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية، فإن أول أيام العيد سيكون 21 إبريل 2023 ميلاديا، في حين يتم تأكيد الرؤية في أخر أيام شهر رمضان من خلال دار الافتاء المصرية.

بداية شهر شوال فلكيا

وبحسب ما كشف عنه معهد البحوث الفلكية حتى الآن، فإن موعد عيد الفطر 2023 في مصر، يأتي تزامنا مع ولادة هلال شهر شوال، وذلك يوم الخميس 29 من رمضان 2023 هجريا، والموافق 21 أبريل ميلاديا، وذلك في تمام الساعة الـ6:14 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ومن المتعارف عليه، أنّ تأكيد رؤية هلال شهر شوال، الذى يمثل أول أيام عيد الفطر 2023 من خلال دار الإفتاء المصرية.