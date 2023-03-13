السجن المؤبد والعزل من الوظيفة لشاب بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم عبد الله حماد البنبي، بالسجن المؤبد وتغريمه 359 ألف جنيه وعزله من وظيفته، بتهمة الرشوة، وبإعفاء المتهمين الثاني والثالث مقدمي الرشوة من العقاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عبد الله حماد البنبى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني أشرف ناجح صاحب ومدير شركة للخدمات والتوريد 279 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد عمالة بمقرات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث حسن البسيوني 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات نقل المشاركين في المؤتمرات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركته، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.