استمرار حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالإسماعيلية

واصلت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي في الإسماعيلية ومدن القناة حملات طرق الأبواب في المراكز والمدن بالمحافظة، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه ضمن فعاليات أسبوع المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، إن اليوم الرابع للحملة تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالقصاصين والمعهد الأزهري محمد جبر، وشملت إقامة ندوات تثقيفية ودينية للطلاب حول أهممية وضرورة المياه في الحياة والحفاظ عليها.

وأضاف خلال تفقده فعاليات أسبوع المياه، أن الحملة القومية لترشيد الاستهلاك استهدفت التعريف بالمجهودات المبذولة من الدولة لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس.

ورش عمل للأطفال

وقال «عصمت» إن الفعاليات شملت تنفيذ ورش سباكة خفيفة للأطفال للتعرف على مبادئ السباكة الحفيفية، وتنفيذ ورش فنية ومسابقات متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الألعاب التفاعلية لطلاب المدارس القائمة على فكرة الترشيد بشكل مبسط للأطفال.

وقال رئيس شركة القناة لمياه الشرب، إنه تم إطلاق حملة طرق الأبواب والتي يقوم بها الفريق التوعوي بتوزيع بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل التوعوية الهادفة إلى عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي حول الخدمات التي تقدمها الشركة.

ندوات بالمساجد

كما أكد أن الندوات الدينية والتثقيفية بالمساجد بقرى الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، تناولت أهمية ترشيد الاستهلاك من منظور ديني وقومي، وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمقر الحملة وما تقدمه من خدمات مختلفة.