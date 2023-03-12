عاجل.. إضافة عربات تهوية ديناميكية لقطارات خط «القاهرة - الإسماعيلية»

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تعديلات في عربات بعض القطارات على خط «القاهرة - الإسماعيلية» والعكس، باستبدال العربات الموجودة بعربات تهوية ديناميكية بدلا من عربات تحيا مصر، وذلك اعتبارا من الغد، بإضافة 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية.

تفاصيل تعديل تركيب بعض القطارات

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنّ تعديلات عربات بعض القطارات بإضافة عربات جديدة على خط «القاهرة - الإسماعيلية»، يأتي في إطار التوجيهات الخاصة بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور تجهيزها، لافتة إلى استمرار أعمال الصيانة وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد.

تفاصيل تعديلات عربات القطارات على خط القاهرة - الإسماعيلية

- تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.

- تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.

- تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.

- تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.