خروج 3 حالات من المصابين في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خروج 3 حالات من المصابين في حادث انقلاب سيارة كانت تقل طلابا من إحدى المدارس في طابا إلى وادي المراخ.

وكان اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي 7 راكب، تنقل طلابا من مدرسة بطابا إلى مساكنهم في وادي المراخ، وأسفر الحادث عن إصابة 12 طالبا وطالبة وسائق السيارة، وجرى إسعاف 3 حالات وخرجت على الفور، وتم نقل 9 حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

المحافظ يزور المصابين

وقام محافظ جنوب سيناء بزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان على الطلبة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة طابا.

واطمأن المحافظ من الدكتور محسن عبيدو مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، على جميع المصابين، حيث أكد أن جميع الحالات مستقرة.

صرف تعويضات

كما اكد «فودة» أن مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، قامت بصرف 9000 جنيه تعويضات للمصابين بواقع 1000 جنيه لكل مصاب من وزارة التضامن الاجتماعي.

والتقى المحافظ خلال الزيارة، بعدد من أهالي المصابين، وطمأنهم ودعاهم لحضور احتفالات طابا، وقدم الأهالي الشكر لـ«فودة» لاهتمامه بزيارة المصابين، كما أشادوا بالصروح الطبية الجاري الانتهاء منها بكل من مدينة نويبع ودهب، لتوفير الرعاية الصحية على أكمل وجه بمدن خليج العقبة.