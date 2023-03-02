خالد ميري: صرف زيادة بدل الصحفيين من أول أبريل المقبل

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، موعد صرف زيادة البدل التي أعلنها، موضحًا أنه في بداية أبريل المقبل.

صرف زيادة البدل

وقال «ميري»، خلال حوار برنامج "المصري أفندي" تقديم الإعلامي محمد علي خير المذاع عبر فضائية «المحور»، تواصلت مع الحكومة لصرف زيادة البدل من أول أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، زيادة البدل الصحفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

زيادة غير مسبوقة

وقال في منشوره: «حصلت على موافقة الدولة بزيادة غير مسبوقة في البدل الصحفي 600 جنيه، وهو ما يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحفيين».