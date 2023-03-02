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خالد ميري: آخر اجتماع لنا مع الرئيس السيسي أكد احترام وتقدير الصحافة

كتب:

محمد عزالدين
10:58 م | الخميس 02 مارس 2023
الكاتب الصحفي خالد ميري

الكاتب الصحفي خالد ميري

قال خالد ميري المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن آخر اجتماع لنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد احترام وتقدير مهنة الصحافة، وعلينا أن نقود مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نتركها تقودنا.

ملف الصحفيين المحبوسين

أضاف «ميري»، خلال استضافته ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أنه جرى تحقيق إنجاز في ملف الصحفيين المحبوسين الفترة الماضية، ولعب الكاتب الصحفي ضياء رشوان دورا مهما، كما أنه عمل طوال الـ12 عاما الماضية خلال تواجده في مجلس النقابة.

مساعدة أي زميل

ولفت إلى أنه طوال حياته يعمل محرر قضائي، وعلى علاقة قوية بكل العاملين في هذا الملف، وبالتالي ساهم بكل جهد في مساعدة أي زميل، وجرى النجاح في هذا الملف.

وأوضح أنه يسعى لتعديل قانون نقابة الصحفيين، لضم عضو فوق السن من أصحاب المعاشات، وعضو من السيدات تحت السن.

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