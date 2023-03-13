عاجل.. غلق كوبري أحمد عرابي جزئيا لمدة 7 أيام بدءا من الغد

أعلنت محافظة الجيزة غلق كوبر أحمد عرابي جزئيا، بالتناوب في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي للطريق الدائري القوس الغربي، لمدة 7 أيام؛ لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية، بدءًا من الـ8 صباح غد الثلاثاء وحتى الـ5 صباح الاثنين 20 مارس، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركة المرورية.

متابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل

ونوهت محافظة الجيزة في بيان، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية