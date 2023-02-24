محافظة الجيزة: غلق جزئي بمحور 26 يوليو لمدة يومين لنقل خطوط الغاز

أعلنت محافظة الجيزة غلق جزئي بشارع 26 يوليو وتحديداً أمام مسجد المغفرة للقادم من ميدان سفنكس باتجاه شارع كورنيش النيل، لنقل خطوط الغاز المتعارضة مع الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور.

نقل خطوط الغاز الطبيعي

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أنه في ضوء تنفيذ أعمال نقل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور 26 يوليو الجديد بشارع 26 يوليو يستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بشارع 26 يوليو بالموقع المشار اليه وذلك لمدة يومين بدءً من غدٍ وحتى صباح الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

المتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه تنفيذ الأعمال

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء ياسر سامي مدين رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه تنفيذ الأعمال المشار إليها خلال المدة الزمنية المحددة لها لتيسير الحركة المرورية.

التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية وكذا وسائل الأمن الصناعي من «كشافات إضاءة - طواحين ضوئية - حواجز فسفورية»، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.