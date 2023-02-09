محافظة الجيزة: غلق جزئي بميدان الرماية 3 أيام لربط محطة كهرباء محولات المنصورية

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق ميدان الرماية لمدة 3 أيام بشكل جزئي؛ من أجل ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام، وتغذية المتحف المصري الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة.

غلق جزئي بميدان الرماية

تقوم الإدارة العامة للمرور، بإجراء غلق جزئي بميدان الرماية بداية طريق الفيوم، لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 10/2/2023 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة مع ترك 3 حارات، مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

أعمال حفر لمد كابلات كهرباء

تأتي أعمال الغلق في إطار استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد 66 لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام 1 - 2 وتغذية المتحف المصري الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية.

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمسار الأعمال، وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية، والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .