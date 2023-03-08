محافظ الجيزة: محور كمال عامر سيحدث طفرة في الحركة المرورية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء موسعًا بحضور اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى للوقوف على التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر بدءا من غدًا الخميس في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12 كيلومترا.

تعظيم الاستفادة من المشروع

وأكد «راشد» في بيان، أن المحور سوف يحدث طفرة مرورية كبيرة بمدينة الجيزة حيث يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، بطول 12 كيلومترا، وعرض (33 - 65.5) م كما يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالي طول المحور 15 كيلومترا.

إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري

وأشار محافظ الجيزة الي ان المشروع يتضمن إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

المشروع يضيف لشبكة الطرق الجديدة بالمحافظة

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لجهاز تعمير القاهرة الكبرى للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة، وإنجاز ذلك المشروع الخدمي المهم والذي سيضاف لشبكة الطرق الجديدة بالمحافظة.

كما توجه محافظ الجيزة بالشكر للشركات العاملة بالمشروع لالتزامها بالجدول الزمني المحدد له .

حفظ امن وسلامه المواطنين مستخدمي المحور

وخلال اللقاء اطلع المحافظ علي تجهيزات الإدارة العامة لمرور الجيزة لتشغيل المحور من توفير الخدمات المرورية بطول المحور والاوناش والسرعات المقررة وغيرها من العوامل اللازمة لحفظ امن وسلامه المواطنين مستخدمي المحور مثمناً الدور الذي قامت به مديرية امن الجيزة والإدارة العامة للمرور خلال مراحل تنفيذ المحور المختلفة وتقديم العون اللازم لأجهزة المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المحاور المرورية الأخرى التي ستساهم في تفتيت كافه الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة .

ومن جانبه اكد اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أن المحور سوف يحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التي يمر بها مسار المحور في هذه المسافة.

وأعرب الكيلاني عن شكره لأجهزة محافظة الجيزة والشركات العاملة والإدارة العامة لمرور الجيزة للمساهمة الفاعلة في خروج المشروع الي النور وتحقيق الاستفادة منه للمواطنين .

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء شاكر يونس السكرتير العام وممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية والشركات العاملة بالمشروع «المقاولين العرب والسعداء وحسن علام».