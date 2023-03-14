حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا وعاطفيا.. كن صبورا ويقظا

يتميز مولود برج الجوزاء بتقلب المزاج واختلافه في وقت قصير ودون مقدمات أو أسباب فهو شخص يتغير حالته المزاجية كثيرا وسريعا وهو ما يمكن أن يسبب إزعاج لمن حوله، وهو شخص يحب عمله كثيرا ويهتم بأدائه على أكمل وجه.

تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للتمرد.. كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والمالي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.