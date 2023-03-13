مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: السيسي تناول ملف حقوق الإنسان بشكل صريح

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس وزراء الدنمارك إلى مصر جاءت في وقت تحتاج فيه مصر إلى التشاور مع الدول الأوروبية حول عدد من القضايا الدولية المهمة وعلى رأسها الملف الروسي الأوكراني، بالإضافة لمناقشة قضايا دولية وثنائية أبرزها قضايا حقوق الإنسان التي تناولها الرئيس السيسي بشكل واضح وصريح في التعامل مع الحكومات الأوروبية بشكل عام.

خطة الدولة في النهوض بمقدرات الإنسان المصري

وأوضح «حجازي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي أشار إلى خطة الدولة في النهوض بمقدرات الإنسان المصري وإتاحة حياة كريمة له كأبرز محاور ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الاجتماع تبنى ملف الهجرة غير الشرعية الذي يعتبر محل اهتمام من القادة الأوروبين ومصر لم تخرج منها مركب هجرة غير شرعية منذ 2016.

استراتيجية واضحة

وأشار السفير محمد حجازي إلى أن مصر كدولة معبر حريصة على فرض إرداتها على ملف الهجرة غير الشرعية، وتدعو مصر العالم لتبنى استراتيجية واضحة لتوطين الاستمثارات في البلدان الأفريقية حتى لا يلجأ سكان الدول الافريقية للهجرة إلى الدول الأوروبية، مع ضرورة العمل المشترك لحل نزاعات الدول في المنطقة.