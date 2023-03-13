أسامة ربيع لقناة الحياة: حققنا أعلى رقم في عدد مرور السفن اليوم

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت اليوم أعلى عدد مرور للسفن ليصل إلى 107، و6.3 مليون طن بضائع، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل في إنشاء قناة السويس الجديدة في هذه المدة الزمنية، معقبا: «الرئيس صمم إن انشاء القناة الجديدة يتم في عام واحد ولو كنا انتظرنا أكتر من كده كنا هنتأثر بسعر الدولار وخاصة بالنسبة لتكاليف حفر القناة».

رحلة المرور بالقناة الجديدة أصبحت 11 ساعة

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أن الأرقام التي أصبحت تحققها قناة السويس تمت بفضل القناة الجديدة فلولاها لم تكن القناة قادرة على استقبال كل هذه الأعداد، مشيرا إلى أن رحلة المرور بالقناة أصبحت 11 ساعة بدلا من 22 ساعة وسمحت لمرور سفن ذات غاطس يصل إلى 66 قدم مما جذب المزيد من السفن.

أعداد السفن في تزايد

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن أعداد السفن في تزايد مستمر في ظل أعمال التطوير التي تقوم بها هيئة قناة السويس بشكل دائم، مع استخدام أحدث المعدات والكراكات والمعدات في أعمال الصيانة.