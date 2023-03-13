أسامة ربيع لقناة الحياة: نقدم 28 خدمة للسفن في المواني والممرات الملاحية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس السيسي التقى اليوم رئيس وزراء الدنمارك، ووقع رئيس الوزراء على هامش اللقاء اتفاقية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، ويمكن تقديم خدمات الطاقة النظيفة بالمواني والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، لافتا إلى أن هناك شركة ستتولى جمع المخلفات السائلة والصلبة من السفن وستبدأ العمل قريبا.

الهيئة تقدم 28 خدمة للسفن

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الهيئة تقدم 28 خدمة للسفن داخل المواني والممرات الملاحية، متابعا: «نعمل كل يوم على إدخال خدمات جديدة لتحقيق جذب للتوكيلات والخطوط الملاحية».

أسامة ربيع: الحوض العائم الجديد له أهمية كبيرة

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الحوض العائم الجديد له أهمية كبيرة ضمن قطاع التطوير وتم تدشينه في كوريا الجنوبية وسيصل للقناة في شهر 6 المقبل، ويسمح للسفن بالصيانة وإصلاح السفن وخاصة الإصلاح الطارئ، مضيفا أن القناة تعمل على الاستعداد لأي ظروف طارئة بشكل فورى مثل ماحدث خلال أزمة كورونا التي تمكنت القناة خلالها من الحفاظ على معدلات مرور السفن.