أسامة ربيع لـ«الحياة»: 10 قاطرات جديدة تنضم لأسطول قناة السويس قريبا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أسطول قناة السويس مكون من قاطرات وكركات، وانضم إليه أكبر كركاتين بالشرق الأوسط، وحاليا تجرى زيادة عدد القاطرات التي تصطحب السفن من لحظة دخولها قناة السويس، موضحا أنه جرى التعاقد على 10 قاطرات جديدة، بالإضافة لـ4 قاطرات أخرى كان الرئيس السيسي رفع عليها العلم المصري، وأيضا 6 قاطرات من شركة صينية، بما يحقق نقلة جديدة ومستقبلية لقناة السويس.

القناة دائمة متطورة

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القناة دائمة متطورة بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائما أن امتلاك القدرة يمكنا من تجاوز أي أزمات مستقبلية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي قناة السويس اهتماما كبيرا ويحرص على توفير كل احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

خدمة تمويل السفن

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن هيئة القناة تستعد حاليا لتشغيل خدمة تمويل السفن في بورسعيد والسويس، خلال الأشهر المقبلة، وهي خدمة مهمة للسفن توفر مزيدا من الجذب لكبرى الشركات، موضحا أن المشروع يجرى بالتعاون مع وزارة البترول.