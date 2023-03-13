خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم بـ8 محافظات.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن في 8 محافظات فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين للصيانة الدورية وفقا لخطة الصيانة بشركة الكهرباء، إذ أعلنت عدد من شركات الكهرباء، بالوجهين البحرى والقبلى قطع التيار الكهربائي، في عدة مناطق ب8 محافظات، وهي: «الدقهلية والقليوبية ودمياط والمنوفية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر».

وأهابت شركات الكهرباء المواطنين، بالاماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بالامان المتأثرة بفصل التيار الكهربائى بتوفير مغذي بديل خلال فترة قطع الكهرباء، خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز.

خريطة فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائى اليوم بالسطور التالية:

القليوبية: قطع الكهرباء في القليوبية بمدينة بنها بقرى جمجرة والمنطقة الصناعية وميت الحرفيين وقباس وعطا الله ومنية السباع من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساء.

أماكن فصل الكهرباء في المنوفية

المنوفية: قطع التيار الكهربائى بمدينتى أشمون والباجور بقرى بوهة والحواصى ومنيل جودة وشعشاع وعملية مياه الحلواصى والمهد الهندسى وحددت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 8 حتى 11 صباحا.

موعد قطع الكهرباء

الدقهلية: حدتت اماكن فصل التيار الكهربائي بمدن الستاموني وشربين والمطرية وبنى عبيد والمنصورة وميت غمر وكوم النور وتمي الأمديد وطلخا، بقرى جمعية الاورمان وموسى شكرى وعبد الله زكى والسعدية الجديدة والبرج والشناوى والمحمودية ومساكن العصافرة ومساكن السكة ودهميس وطراديس والبديرة وداوى وكفر القباب والربع ونص بطرة من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن انقطاع الكهرباء

دمياط: قطع التيار الكهربائى بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء بقرى التضامين والسواحل والمينا والعدية والبستات وكفر البستان من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: فصل الكهرباء غرب كفر الشيخ وجنوب دسوق والرياض وبرج البرلس ومطوبس بقرى صندلا والحيطة وبطاج والمجد وبحرى والقنال من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد انقطاع الكهرباء

الأقصر: فصل الكهرباء بمدينة الأقصر من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرا.

البحر الأحمر: فصل التيار الكهربائى بمدينة الغردقة عن عمارات الرضا، عمارة أحمد عبد المقصود، وسوق الجملة والإذاعة، وخزان المياه، وفيصل من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا للصيانة.

فصل التيار الكهربائي اليوم

أسيوط: فصل الكهرباء عن شارع المصرية ورياض أمام مسجد الحرمين بمدينة أسيوط من الساعة 9 صباحا للساعة 1 ظهرا.