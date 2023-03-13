أحمد المسلماني لـ«الحياة»: مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال أوزبكستان

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه في فبراير 2023 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية رئيس أوزبكستان، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين مصر وأوزبكستان تاريخية، وحازت الزيارة على تقدير وترحيب على المستوى الرسمى والشعبي في مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي زار أوزبكستان في 2018 ودُعي مرة أخرى في 2023 لزيارتها.

أول دولة عربية

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال أوزبكستان بعدما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، وبعد انهياره استقلت الدول، ومصر كانت أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أوزبكستان وأول دولة تقيم تؤسس سفارة لها داخل العاصمة الأوزبكاستنية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال الاستقبال أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أن مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال أوزبكستان.

مسجد ابن طولون

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن مسجد ابن طولون والفرهاني من أهم المعالم الدينية التي تجمع مصر بأوزبكستان لأن كلا العالمين من أوزبكستان، وهما من نماذج الصداقة التاريخية بين البلدين، موضحا أن دور الأزهر المتسامح في نشر الوسطية والاعتدال واحترام الأخر من القيم التي تبجلها أوزبكستان.