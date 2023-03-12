أحمد المسلماني: فرانكلين روزفلت تغلب على أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ أمريكا

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنّ فرانكلين روزفلت من أهم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا: «إن أردنا اختصار قصة أمريكا في رئيسين يمكننا الحديث عن جورج واشنطن الذي قاد الاستقلال وإبراهام لنكولن الذي ألغى العبودية، ويمكننا إضافة فرانكلين روزفلت إلى هذه القائمة».

المسلماني: روزفلت واجه الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»: «روزفلت قاد أكبر تحديين واجها بلاده، وهما الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، وُلد في عائلة ميسورة بنيويورك ودرس في هارفارد وكولومبيا وعمل محاميا في وول ستريت، لكنه لم يعجبه كل ذلك، وأراد أن يسير على خطا عمه تيودور روزفلت الذي شجع الشباب على الانخراط في مجال الخدمة العامة».

وتابع، أن فرانكلين انضمّ إلى الحزب الديموقراطي ورشحه في مجلس الشيوخ بنيويورك، وكانت الخطوة الكبرى في حياته كسياسي، هي دعم ويلسن عندما ترشح للرئاسة، حيث عينه مساعدا لوزير البحرية وكان هذا الأمر بداية دخوله في الإدارة الأمريكية، ثم أصبح حاكم نيويورك، وعندها حدث الكساد الكبير، وهو أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة والعالم، من حيث الانهيار والبطالة والفقر، تدهور اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.

روزفلت الرئيس الوحيد في تاريخ بلاده الذي استمرّ 4 فترات رئاسية

وأكد أن روزفلت هو الرئيس الوحيد في تاريخ بلاده الذي استمرّ في الحكم لمدة 4 فترات رئاسية، كما شهد الحرب العالمية الثانية، وكانت رؤيته هو التصالح مع الاتحاد السوفياتي وحاول الوصول إلى سلام مع الجيران في أمريكا اللاتينية، كما ركز على الصفقة الجديدة وبموجبها تدخلت الحكومة في الاقتصاد ودعم الزراعة والصناعة وأوجد فرص عمل وقام ببناء منشآت ضخمة وعمل 2 ملايين شخص نتيجة هذه السياسات، كما خصص مبالغ مالية للفقراء والأكثر احتياجا، وبالتالي فقد أنهى أكبر أزمة في تاريخ أمريكا.