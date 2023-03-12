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أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: زواج الأبناء وضمان الآخرين سبب ظاهرة الغارمين

كتب:

شريف سليمان
09:27 م | الأحد 12 مارس 2023
الإعلامي أحمد المسلماني

الإعلامي أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنّ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أشار إلى أن أكثر سببين لظاهرة الغارمين والغارمات في السجون المصرية زواج الأبناء وضمان الآخرين، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية نظمت هذا الملف بطريقة علمية جيدة للغاية، بسبب تشكيل لجنة وطنية اجتمعت لأول مرة في عام 2020، لتثقيف وتوعية الغارمين قبل خروجهم من السجن.

المسلماني: ثلث السجناء في مصر من الغارمين والغارمات

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أن ثلث السجناء في مصر من الغارمين والغارمات، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر له أبعاد كثيرة، وقد يتسبب في تشريد الأبناء، وهو ما يعني أن أضرار هذا الأمر كبيرة وخطيرة للغاية.

الرئيس السيسي أطلق مبادرة هدفها أن تخلو السجون من الغارمين والغارمات

وتابع الإعلامي، أن المجتمع المدني يعمل منذ سنوات طويلة في هذا الأمر، مثل مؤسسة صناع الخير التي بذلت جهودا كبيرا وساهمت في الإفراج عن أعداد كبيرة من الغارمين والغارمات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة هدفها أن تخلو سجون مصر من الغارمين والغارمات، وحققت المبادرة نجاحا كبيرا جدا، وفي سنواتها الأولى جرى الإفراج عن أكثر من 20 ألف شخص من الغارمين والغارمات.

 

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بقلم شريف سليمان