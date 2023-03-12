أحمد المسلماني عبر الحياة: تدخل روزفلت في الحرب العالمية الثانية حسمها للحلفاء

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنّ الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عندما بدأت في عهده قرر أن يتخذ موقفا انعزاليا، ولكن عندما سقطت فرنسا واحتل هتلر باريس ثم بولندا، قرر أن يدعم بريطانيا دون الدخول في الحرب.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»: «بعدها نفذت اليابان العملية الشهيرة وهي ضرب بيرل هاربر، وقتل حوالي 2500 أمريكي في هذه الضربة، طلب من الكونجرس التدخل، وبالفعل وافق على ذلك، ودخل الحرب العالمية الثانية وحسم الحرب لصالح الحلفاء».

وتابع الإعلامي: «جلس روزفلت مع تشرشل وستالين في مؤتمر عام 1944م، وبعض المؤرخين يقولون إنه كان متساهلا ولم يكن مركزا، والبعض الآخر، قال إنه قسّم العالم مع تشرشل وستالين بطريقة لا مبالاة فيها، وكان يجب تقليل مساحة دور ستالين، ولكن ما حدث هو أن هذه الحرب أنهت نفوذ بريطانيا وفرنسا كقادة للعالم، وأصبح للعالم قائدين جديدين وهما الولايات المتحدة الأمريكية وروزفلت».

وأشار، إلى انه حكم بلاده لسنوات طويلة على كرسي متحرك بعد إصابته بالشلل دون أن يعلم العالم، لافتًا إلى أنه قاد بلاده في فترات صعبة جدا، ثم شعر بالتعب والإعياء، وذهب إلى جوروجيا ومات.