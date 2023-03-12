أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: موسوليني حصل على الدكتوراة الفخرية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنّ موسوليني حصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة لوزان السويسرية، والتي كانت في البداية مدرسة دينية لتخريج القساوسة لكنها أصبحت واحدة من أكبر جامعات أوروبا.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»: «لائحة جامعة لايدن في هولندا تعتبرها ثاني أهم جامعة في أوروبا، وحصل موسوليني على شهادة الدكتوراة منها، بسبب تدشين منظمة اجتماعية كبيرة في عام 1937م».

الحرب العالمية الثانية

وتابع الإعلامي: «في عام 1939م اندلعت الحرب العالمية الثانية، وانضمت إيطاليا الفاشية إلى ألمانيا النازية واليابان، وطالب البعض بسحب الدكتوراة الفخرية منه، وجرى إرسال طلب إلى الجامعة، في ظل مرور 100 عام على توليه الحكم، وكان ذلك في عام 2022، لكن الجامعة رفضت وقالت إنها تذكر العالم باستمرار أن هناك من يمكنهم البدء بشكل جيد، ولكنهم ينحرفون، وهذا الانحراف الأيدولوجي يجب أن يكون واضحا، لذلك، لن نسحب شهادة الدكتوراة منه».

تهرب من الخدمة العسكرية

ولفت، إلى أن موسوليني وُلد في إيطاليا ثم هرب من الجيش وسافر إلى سويسرا، ثم عاد إلى بلاده وأسس منظمة وهي الحزب الفاشي ووصل إلى السلطة وارتكب أخطاءً كثيرة وتحالف مع النازية، وبعد الهزيمة في الحرب أُعدم رفقة زوجته أو صديقته، وهي خالة صوفيا لورين، أما هتلر فقد انتحر.