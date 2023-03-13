وزير البترول: المصريون يستهلكون 32 مليون طن وقود في 2023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مجال خفض الانبعاثات والتقاط الكربون واستغلاله أصبح من المجالات التي تستحوذ على اهتمام العالم، وهو ما تم التأكيد عليه خلال قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس، في فبراير الماضي، الذي حقق نجاح مبهر ومردود هام وأصبح من أهم المؤتمرات الدولية بشهادة الجميع.

وأوضح أن مشاركة مصر مؤخرًا في مؤتمر سيراويك بالولايات المتحدة الأمريكية، وعقد لقاءات مهمة مع مسؤولي البترول والطاقة العالميين، ما يؤكد وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية، وعدد من قيادات قطاع البترول، ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.

واستعرض الملا جهود قطاع البترول في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، إذ أوضح أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 بالتعاون مع وزارة الكهرباء وتشمل مشروعات إنتاج الهيدروجين بانواعه وسيتم تنفيذها باستخدام التكنولوجيات المتطورة؛ للوصول إلى مزيج طاقة متوازن وأن الحاجة إلى وجود الغاز الطبيعى كعنصر اساسى للوقود الاحفورى وجزء من الحل فى عملية التحول الطاقى وهو ما تم التأكيد عليه فى COP27، كما تتضمن الاستراتيجية ملف أمن الطاقة والاستدامة المالية والحوكمة، مشيرا إلى أنّ توفير التمويل والتكنولوجيات الحديثة أمر هام لتنفيذ هذه المشروعات بمشاركة الشركاء وكل شركات الطاقة التي لها خبرة كبيرة في هذه المجالات.

ونوّه الملا بدور ومبادرات منتدى غاز شرق المتوسط الذي تتولى رئاسته مصر هذا العام، للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، إضافة إلى خارطة الطريق للميثان التى تم إطلاقها في قمة المناخ بشرم الشيخ.واوضح الملا إلى هناك عدة مبادرات لصالح المواطنين كمبادرة تكافل وكرامة ، لافتاً إلى أن كميات الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2022/2023 بلغت 50 مليون طن من الغاز و32 مليون طن من المنتجات البترولية ما يظهر مدى التغير الذى شهده مزيج الطاقة فى مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الملا أن مجال تحسين كفاءة الطاقة يعد من المجالات الهامة فى كل القطاعات وليس قطاع البترول والغاز فقط ، مشيراً إلى نجاح القطاع فى تحقيق وفرا يبلغ 130 مليون دولار سنوياً من عمليات كفاءة الطاقة ، وأضاف أنه تم إنشاء إدارة بشركة ايجاس للطاقة الخضراء وتم الإنضمام لمبادرة البنك الدولي «صفر انبعاثات غازات الشعلة» بحلول 2030، وهناك فرص جيدة لتنفيذ مشروعات التقاط وتخزين الكربون واستغلاله.

وأوضح وزير البترول أنه يتم حاليا الاعداد للاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين من خلال لجنة يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما تم التوقيع مع الجانب الالماني على مذكرة نوايا فى هذا المجال، وجارٍ حالياً إعداد إجراءات لجذب المستثمرين والترويج لإنتاج الهيدروجين وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والعمل على توفير التكنولوجيا المتطورة والتمويل وتدريب الكوادر فى هذه المجالات.

وفى نهاية اللقاء، أجاب المهندس طارق الملا على أسئلة واستفسارات الحضور، حيث أوضح أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تم إطلاقه في عام 2016، ساهم بفاعلية في مواجهة التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية بدءًا من أزمة فيروس كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم وارتفاع الأسعار.

ونجحت مصر في أن تتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغاز ، إلى جانب دورها المهم كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من خلال جلب الغاز المكتشف بدول الجوار في المنطقة وإعادة تصديره، ودور منتدى غاز شرق المتوسط في زيادة ودعم التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده ليعود بالنفع على شعوب المنطقة.

واشار الملا إلى تطبيق مجالات التحول الرقمى فى كافة الأنشطة البترولية وجهود الوزارة فى التوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وانتشار محطات الخدمة للتيسير على المواطنين.

كما أوضح الملا أنه تم طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز من خلال بوابة مصر الرقمية، وآخرها مزايدة الحقول المتقادمة لزيادة معدلات الإنتاج بطرق غير تقليدية، مشيراً إلى أن هناك شراكات ناجحة مع الشركاء الأجانب ونتطلع لتحقيق المزيد من قصص النجاح، خلال الفترة المقبلة.