استمرار معرض أيادي مصر لعرض المنتجات اليدوية حتى 18 مارس

تشارك منصة «أيادي مصر» في معرض القاهرة الدولي في دورته الـ56 بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، في أجنحة تم توفيرها لكل محافظات الجمهورية لـ27 محافظة بشكل مجاني لعرض المنتجات اليدوية التراثية من كل محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باستمرار اشتراك منصة «أيادي مصر» في المعارض الداخلية لإشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات، بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين، وزيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية.

المنتجات الحرفية واليدوية

وتحتوي أجنحة المحافظات في منصة أيادي مصر على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها كل محافظة، ومن بينها الخيامية والخزف والخشب والفركا والفخار والشمع والنحاس والمكرمية والصدف والسجاد والفخار والتلي والزجاج وغيرها من المنتجات.

يذكر أن مباردة «أيادي مصر» هي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021 بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر.