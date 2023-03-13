استعدادات «التنمية المحلية» لشهر رمضان.. زيادة منافذ السلع الغذائية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات استعدت لشهر رمضان المبارك بمتابعة زيادة معارض ومنافذ السلع الغذائية بالأحياء والمدن على مستوى الجمهورية والوصول إلى المناطق النائية بالمنافذ المتحركة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

التوسع في منافذ السلع الغذائية

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أن الوزارة تابعت مع المحافظات فتح أكثر من 25 ألف منفذ ومعرض على مستوى الجمهورية خلال الراهنة الراهنة لتخفيف العبء عن المواطنين، وكلها ضمن استعدادات ومعارض أهلا رمضان، وهناك متابعة دورية من المحافظين ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء للتأكد من جودة السلع واستمرارها بأسعار مخفضة.

وتابع: مع متابعة الأسواق والمرور الميداني عليها لمنع أي تجاوزات أو مغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا أن مبادرة سند الخير التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المجتمع المدني وصلت إلى الأحياء الشعبية والمناطق النائية في 22 محافظة بـ100 سيارة متحركة توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مع استمرار المبادرة والعمل على تغطية المزيد من المواقع والمحافظات من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأشار إلى أن الوزارة لاتدخر جهدا من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن، كما يتم حاليا متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالتعاون مع الجهات لمختصة والمحافظات، حيث يتم وفق توجيهات الدولة العمل على خفض الاستهلاك والإنارة في المصالح الحكومية والشوارع من أجل الصالح العام.

وحول مواعيد عمل المحلات، أكد أن المحلات مستمرة حاليا في عملها وفق المواعيد الشتوية، ومن المقرر اجتماع مجلس الوزراء لإقرار بعض الاستعدادات والضوابط الخاصة بشهر رمضان ومنها مواعيد عمل المحلات خلال الشهر الكريم.