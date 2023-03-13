مدير تخطيط «الاتصالات» لقناة الحياة: العاصمة الإدارية رسالة للعالم بقدرة الدولة

قال الدكتور محمود فخر الدين، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مجهود لجميع الجهات الحكومية، نتيجة تعاون كل الجهات مع بعضها لبعض.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «فخر الدين» خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن العاصمة الإدارية الجديدة رسالة للعالم أجمع بأن مصر تستطيع إنشاء أي مشروع ضخم في فترات الأزمات العالمية، لطالما هناك نية مصرية لذلك «رسالة للعالم بقدرة الدولة المصرية»، موضحا أن الأيادي المصرية تستطيع فعل أي شيء في جميع الأوقات.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة تعمل على ملف نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ عامان بالتقريب، وهناك عدة محاور مهمة في تلك الملف، من أهمها محور البنية التكنولوجية والشبكات والأجهزة وتأمين الشبكات، والهدف من ذلك تأمين اتصال الجهات الحكومية ببعضها.