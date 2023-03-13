أستاذ تمويل لـ«الحياة»: الحكومة تجتمع وتناقش خططها قبل إقرار الموازنة بـ3 أشهر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن التوقيت الحالي هو توقيت اجتماع الحكومة وإجراء المناقشة بشأن الموازنة الجديدة ثم يعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي ليرى أهم ملامح الموازنة العامة للدولة، ويقدم لمجلس النواب قبل 3 أشهر من إقرار الموازنة الجديدة.

وزير المالية

وأوضح «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يكون طرفا أساسيا في إقرار الموازنة، مؤكدا أن الموازنة هذا العام هي استكمال لموازنة العام السابق التي تواجه تحديات ويظل الضغط المتعلق بالنفقات عنصرا حاكما.

حجم التحديات

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أنّ الرئيس السيسي يدرك حجم التحديات للمواطن وارتفاع الأسعار، والموازنة الجديدة ستتضمن 150 مليار جنيه المتعلقة بقرارات الرئيس الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة، موضحًا أنّ النفقات تشكل ضغوط كبيرة للغاية على موازنة الدولة.