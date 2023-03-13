انتشار سيارات شفط مياه الأمطار لمواجهة التقلبات الجوية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع، بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامنا مع سقوط الأمطار التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة منذ قليل.

مواجهة التقلبات الجوية

وأكد محافظ الشرقية أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

هطول أمطار على أنحاء متفرقة بالشرقية

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، موجها بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات، وكذلك الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.