«التعليم» تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة العلوم والهندسة 2023

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الفائزين في مسابقة العلوم والهندسة 2023 (Isef)، من خلال حفل نظمته الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني التابعة للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجه عند الطلاب، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

وقال وائل يحيى شكر الله مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، إن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية، وتنفذ علي مدار أكثر من 10 سنوات، كما تعد من أكبر المسابقات العلمية، وأن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى أحد المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة، وأنه يتم ترشيح الفائزين للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تضم أكثر من 80 دولة حول العالم.

عدد الطلاب المشاركين في المسابقة

هذا وقد شارك أكثر من 3 آلاف طالب من خلال المعارض التمهيدية التي أقيمت على مستوي الإدارات التابعة للمديريات التعليمية، وجرى التصعيد من خلالها لعدد 283 مشروع، وقد تمت التصفية على مرحلتين، المرحلة الأولي (أون لاين)، وجرى التحكيم للمشروعات بجلسات تحكيمية أسفرت عن انتقاء 95 مشروع للمشاركة في التصفيات النهائية، والتي أقيمت في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وجرى تصعيد عدد 9 مشروعات جماعية، وترشيح 18 طالب، ليمثلوا جمهورية مصر العربية في المسابقة الدوليه (isef) بالولايات المتحدة الأمريكية. والطلاب الفائزين هم على النحو التالي: الطالب أحمد أيمن محمد، والطالب محمد صبري عبد السميع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، في مجال الهندسة الطبية.

أسماء الطلاب الفائزين

وفي مجال العلوم النفسية والسلوكية فاز مشروعان للطالبات سما محمد فتحي والطالبة شهد محمد فتحي، والطالبة رحمة وائل سليمان، والطالبة بسمله خالد أحمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية.

كما فاز الطالب محمد أحمد حسن، والطالبة جني أحمد حسن بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور في مجال علوم المواد.

وفاز الطالب أحمد عاطف محمد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادات، والطالبة فريدة فتحي محمد مدرسة الفاروق الإسلامية للغات في مجال علوم الأرض والبيئة.

كما فاز الطالب ياسين مصطفي علوي، والطالب عبد الله محمد سعد بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف في مجال الطب والصحة.

وفاز الطالب إبرام وديع نبي، والطالب نور الدين شعبان عبد العزيز بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية في مجال الطاقة الفيزيائية.

وفي مجال الروبوتات فاز الطالب محمد حماده فهمي، ويوسف حسن محمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور.

وفي مجال الأنظمة المدمجة فازت الطالبة لبنا وليد محمد، وهبه وليد حسني بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمعادي.

وفى نهاية الحفل جرى تكريم الطلاب الفائزين، وتقديم شهادات تقدير لهم وحثهم على البحث والإبداع.