رئيس شعبة المواد الغذائية: المعارض طوق نجاة من الجشع والغلاء

يحيى كاسب: سلع معرض «إنتاج مزارعنا» من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون حلقات وسيطة

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن معارض «أهلاً رمضان» طوق نجاة للمواطنين من جشع التجار.

وأضاف «كاسب»، فى حوار لـ«الوطن»، أن سلع معرض «إنتاج مزارعنا» من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون حلقات وسيطة، مشيراً إلى أن شنط رمضان سبب رئيسى فى زيادة نسبة الإقبال على الشراء، والمواطن هو من يحدد سعر الشنطة من خلال كمية السلع المطلوبة.. وإلى نص الحوار.

شنط رمضان سبب رئيسى فى زيادة نسبة الإقبال على الشراء من المعارض

ما السبب وراء إقامة المعارض مبكراً هذا العام؟

- السبب والهدف من إقامة معارض «أهلاً رمضان» مبكراً هذا العام كان تخفيف أعباء أسعار السلع الغذائية الأساسية المطروحة فى الأسواق، والتى تختلف عن الأسعار المقدمة داخل المعارض، ونسبة التخفيض على السلع داخل المعارض 20%.

كم تبلغ نسبة إقبال المواطنين على معارض «أهلاً رمضان»؟

- نسبة إقبال المواطنين على معارض «أهلاً رمضان» مرتفعة للغاية، وجميع المعارض تقام فى العديد من المناطق وتعمل بنفس الكفاءة، ويعتبر الأرز والسكر والزيت الأكثر إقبالاً من جانب المواطنين على الشراء، بالإضافة إلى أن شنط رمضان هذا العام هى السبب الرئيسى فى زيادة نسبة إقبال المواطنين على الشراء، حيث تحتوى الشنطة على سكر وأرز ومكرونة وزيت وسمن وبقوليات «فاصوليا ولوبيا» وبلح، ويوضع فى بعض الشنط زبيب وصلصة، والشنط تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 400 جنيه، والمواطن هو من يحدد سعر الشنطة التى يريدها من خلال تحديد كمية السلع التى يحتاجها داخل الشنطة.

ما أسعار السلع الغذائية الأساسية داخل المعرض؟

- يتراوح سعر زجاجة الزيت بين 34 إلى 35 جنيهاً وكيلو السكر بـ15 جنيهاً وكيلو الأرز بـ16 جنيهاً، بينما يتراوح سعر كيس المكرونة بين 7 و8 جنيهات وعلبة الشاى 40 جراماً بـ7 جنيهات، ويتراوح سعر اللحمة السودانى بين 180 و190 جنيهاً.

ما أسعار ياميش رمضان داخل المعرض؟

- يتراوح سعر التمر النصف جاف من 12 جنيهاً و28 جنيهاً، وسعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام بين 12 جنيهاً و35 جنيهاً وفقا للنوع، ويباع التمر هندى زنة 300 جرام بسعر 25 جنيهاً، والعرق سوس 200 جرام بسعر 30 جنيهاً بينما يبلغ سعر البندق 250 جراماً 40 جنيهاً، وعين الجمل 500 جرام بـ50 جنيهاً، ويتراوح سعر الزبيب بين 19 و32 جنيهاً، ويبلغ سعر جوز الهند 500 جرام بـ30 جنيهاً.

ماذا عن معرض «إنتاج مزارعنا»؟ وما الهدف منه؟

- يمثل معرض «إنتاج مزارعنا» نفس فكرة معرض «أهلاً رمضان» من خلال طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسعار المطروحة فى الأسواق، لكن الفرق أن المعرض تطرح وتباع بداخله السلع من المنتج إلى المواطن مباشرة، حيث يقوم الفلاح الذى قام بزراعة الخضراوات بعرض منتجاته الخاصة به، ويقوم صاحب المزرعة بإحضار الجزار ليقوم بالذبح لحسابه، بالإضافة إلى أن أصحاب مزارع الألبان يعرضون منتجاتهم الخاصة بهم، حيث يبلغ سعر كيلو الحليب كامل الدسم داخل المعرض 15 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً فى المحلات التجارية.

ولا يتخطى سعر الجبنة القريش والثلاجة 50 جنيهاً بينما يبلغ سعر البصل 11 جنيهاً والتوم 6 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات، وتباع اللحوم البلدى بأسعار تتراوح بين 240 و250 جنيهاً بدلاً من 280 و300 فى المجازر، ويتم طرح ياميش رمضان بأسعار مخفضة عن المطروحة فى الأسواق وأبواب المعرض مفتوحة أمام المواطنين 24 ساعة.

«أهلاً رمضان»

الحكومة دشنت منذ عدة أشهر معارض «أهلاً رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى محافظتى القاهرة والجيزة، وبلغ عدد المعارض الآن بمحافظة الجيزة 16 معرضاً.