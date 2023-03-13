فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في حي الجناين بالسويس للصيانة غدا

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، خريطة فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، عن عدد من مناطق القطاع الريفيي بالمحافظة، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بنطاق هندسة كهرباء الجناين، على أن يتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من تلك الأعمال.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وأوضح البيان الصادرعن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه وفقاً لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية لمحولات هندسة كهرباء الجناين، وسيتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وتشمل الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بحي الجناين، مناطق وابور الملح والبطراوي شرق وغرب وعمارات البطراوي.

يذكر أنه تم الانتهاء من إجراء الصيانة بمحولات قرية عامر، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لقرى قرية عامر بالكامل و46 البر الغربي وعمارات محمد فريد ونقطة شرطة ومكتب بريد والوحدة الصحية و3 أفران ومكتب التموين ومحطة الصرف وبنك الزاعي وإدارة الشؤون بقرية عامر.