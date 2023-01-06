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مدير السوق الحضارية بقرية أم دومة في سوهاج: توفر السلع الأساسية للأهالي

كتب:

محمد عزالدين
09:06 م | الجمعة 06 يناير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

كشف المهندس جورج نشأت مدير مشروع السوق الحضارية وموقف السيارات بقرية أم دومة، عن مميزات الموقف والسوق بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة، قائلا إن «مساحة السوق 38 مترا في 22 مترا».

وأضاف «نشأت»، خلال لقاء ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة «الحياة»، أن السوق تتكون من 22 محلا وغرفة إدارة وغرفة حارس، ودورات مياه تخدم السوق والزائرين.

ولفت إلى أن السوق توفر السلع الأساسية لأهالي القرية، لافتا إلى أن العاملين في هذه المشروعات من أهل القرية، «الناس بتعمل الحاجة بنفسهم».

وأشار إلى أن مكان السوق والموقف كان في الماضي ترعة، وتهيئة المكان للمشروعين استغرق مجهودا كبيرا ليصبح في شكله الحالي.

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