توفير زيت التموين بـ4 محافظات وتخفيضات 20% على السلع الأساسية

طرحت مديريات التموين بعدد 4 محافظات، كميات كبيرة من من منتجات الزيت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، بناءً على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتغطية احتياجات السوق، بالتزامن مع انتشار شائعات عدم توافره في السوق، ويتم صرفه على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، كما توفر وزارة التموين، منتجات السلع الغذائية أيضا، بمنافذ ومعارض «أهلا رمضان».

يبحث الآلاف من قراء «الوطن»، عن أماكن تواجد زيت التموين، الذي ينتشر بوفرة في عدد كبير من المجمعات الإستهلاكية بمحافظات مصر، ونذكر خلال التقرير، أماكن تواجدها في عدد 4 محافظات.

محافظة المنوفية.. زيت التموين متوفر وبكثرة

كد عصام جلهوم رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزيوت متوفرة وبكثرة، في جميع الهايبرات والسوبر ماركت على مستوى المحافظة، ولا يوجد أي نقص فيها في الوقت الحالي، مؤكدا أن ما يثار من شائعات عار تماما عن الصحة، مؤكدا أن أكبر شركتي زيوت يوردان الزيت منذ أول العام الجديد بكثافة ونسب جيدة.

محافظ الوادي الجديد: لا نلتفت للشائعات المغرضة والزيت متوفر بكثرة

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات لـ«لوطن»، جرى الاطمئنان على توافر زيت التموين بكل المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الوادي الجديد، ولا نلتفت لتلك الشائعات المغرضة، حيث تم حصر رصيد السلع الأساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية بمراكز المحافظة الخمسة والمنافذ التابعة للوحدات القروية، والإعلان بشكل واضح عن الأسعار، موضحا أن السلع التموينية بكل المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لكافة الجمعيات والمبادرات.

وأصدر محافظ الوادي الجديد، توجيهاته لرئيس مركز الخارجة خلال زيارة ميدانية له عن تنظيم مثلث ميدان البساتين بمدينة الخارجة وتخصيصه خلال الفترة المقبلة لطرح مبادرات تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة لصالح التجار بالمجاناً حتى نهاية شهر رمضان المبارك المقبل، وتوفيرها بنفس الأسعار بأحياء المدينة والمناطق المجاورة.

«المنيا» تتزين بتوافر الزيت في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

قال الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت متوافرة بالأسعار المناسبة في معارض أهلا رمضان، التي تم افتتاحها لضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

ووجه نائب المحافظ، بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، إلى جانب دراسة إمكانية تنظيم معارض بمختلف القري لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ مطروح: الزيت متوافر وتخفيضات 20% على السلع الأساسية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توافر جميع المقررات التموينية في محافظة مطروح، منها الزيت، ووجود كميات تكفي جميع أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

وقال محافظ مطروح منذ قليل، على هامش تفقده معرض «أهلا رمضان»، الذي جرى افتتاحه مساء اليوم في مدينة مرسى مطروح، إن السلع الرئيسية في المقررات التموينية متوفرة في مطروح، مثل الزيت والسكر.

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، افتتحنا أول معرض أهلا رمضان في مطروح ومتوفر به جميع السلع الغذائية من الأرز والزيت والسمن والبقوليات بأنواعها مثل العدس والفاصوليا واللوبيا والفول والعطارة، بالإضافة إلى الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل والبطاطس والفاكهة مثل الموز والبرتقال والتفاح والفراولة وتباع جميع المواد الغذائيه للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنسبه 20%، وتخضع للرقابة التموينية من مديرية تموين مطروح.