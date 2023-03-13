قصة مسلسل الكبير أوي 7.. مغامرات مكي ومربوحة مستمرة

منذ اللحظات الأولى من الإعلان عن تقديم جزء جديد من مسلسل الكبير أوي، والجمهور متشوق لمعرفة قصة مسلسل الكبير أوي 7، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس رمضان 2022.

وعن قصة مسلسل الكبير أوي 7، فسيشهد استمرار مغامرات الثنائي المميز، الكبير أوي الذي يجسده الفنان أحمد مكي، ومربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد، على طريقة روميو وجوليت لكن بطريقة كوميدية.

تعرف على قصة مسلسل الكبير أوي 7

كما سيشهد مسلسل الكبير أوى الجزء السابع أيضا عددًا من المشاكل الزوجية بين الثنائي مربوحة والكبير أوي بطريقة كوميدية، تضفي على العمل التشويق والإثارة في الأحداث.

أما على صعيد الثلاث شخصيات التي يقدمها الفنان أحمد مكي، فسيكون هناك استمرار للأحداث الخاصة بهم، وهم جوني والكبير وحزلقوم، وسيتفاجأ الجمهور بكثير من الأحداث التي سيشهدونها.

مسلسل الكبير أوي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام اسماعيل، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي.