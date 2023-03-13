الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة غدا الثلاثاء 14 مارس 2023 لأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، كما تنشط الرياح وسرعتها من 30-35 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار.

طوارئ في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

وكشفت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين كالتالي:

غرفة عمليات المحافظة: الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام 4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي: 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب: 125