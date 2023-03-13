12 إجراء من «التنمية المحلية» استعدادا لشهر رمضان.. أبرزها توفير السلع بالمنافذ

مع اقتراب شهر رمضان تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة والوزارات والمديريات الخدمية، الاستعداد للشهر الكريم من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن من أبرز استعدادات المحليات على مستوى محافظات الجمهورية، ما يلي:

- توفير السلع الغذائية وكل مستلزمات رمضان من خلال منافذ ومعارض السلع المنتشرة بمختلف المحافظات، بأسعار مخفضة أقل عن مثيلاتها في السوق.

الرقابة على الأسواق والمحلات

- الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحلات ومواجهة أي محاولات تلاعب أو خلافه، والتأكد من سلامة المنتجات وجودتها بالتعاون مع التموين والطب البيطري.

- زيادة وتشجيع المعارض والمنافذ المتحركة للوصول إلى المناطق النائية والأحياء الشعبية، لإتاحة السلع بالسعر المناسب للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.

- استمرار عمل غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتلقي أي شكاوى، ومتابعة الوضع أولا بأول وتقديم الدعم، وإزالة أي عراقيل خاصة، ما يتعلق بتوفير السلع والاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

- التنسيق المتواصل بين الصحة والتموين والطب البيطري و والأحياء بالمحافظات، لمتابعة عمل المحلات والمخابز والتفتيش على السلع، والتأكد من الاشتراطات الصحية.

- تطهير وتنظيف محيط المساجد خاصة المساجد الكبرى ضمن استعدادات شهر رمضان.

- النزول بشكل مستمر بين المواطنين، وفي الشارع للتفاعل مع أي شكاوى أو مشكلات.

- الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع.

- متابعة استمرار السلع في معارض أهلا رمضان، من أرز وسكر وزيت ومكرونة وخلافه لتلبية احتياجات المواطنين.

زيادة منافذ ومعارض السلع

- العمل على زيادة منافذ ومعارض السلع عن 25 ألف منفذ و معرض بمختلف المحافظات، والتركيز على المناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.

- استمرار عمل مبادرة سند الخير، من خلال منافذ متحركة تجوب المحافظات لتوفير السلع بسعر مخفض وجودة والوصول إلى الأماكن البعيدة.

- تأكيد أهمية وجود تخفيضات في الأسعار لا تقل عن 25% بشأن السلع لدعم المواطنين.