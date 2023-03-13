تحذيرات عاجلة من محافظة الإسكندرية بسبب الطقس السيئ.. ابتعدوا عن 5 أشياء

أصدرت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، تحذيرات عاجلة للمواطنين تتزامن مع رفع درجة الاستعدادات والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ المقرر التي تشهدها المدينة الساحلية، والتي من المتوقع استمرارها خلال الساعات القليلة المقبلة، بدءا من فجر الغد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مجموعة من التوصيات والتحذيرات التي أعلنتها محافظة الإسكندرية للمواطنين تزامنا مع حالة الطوارئ لضمان سلامتهم وأمنهم خلال تلك الآونة.

تحذيرات من طقس الإسكندرية غدا

- توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن 5 أشياء تسبب خطورة كبرى «أشجار، أو لافتات الإعلانات، العقارات الآيلة للسقوط، أعمدة الإنارة، والضغط العالي».

- مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

- الابتعاد عن الكورنيش بسبب ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

جدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشار إلى تعرض المحافظة غدا الثلاثاء 14 مارس 2023 لأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، كما تنشط الرياح وسرعتها من 30-35 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار.