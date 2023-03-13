«الأرصاد» لـ إيمان الحصري: غدا ذروة التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة 8 درجات  

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم في مصر شهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح أدى لانخفاض الرؤية، بالإضافة لمرور الكتل الهوائية التي هدأت الأتربة، وأدت أيضا لسقوط الأمطار على السواحل الغربية وبعض المحافظات.

«الأرصاد» تعلن ذروة التقلبات الجوية

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة «dmc»، أن غدًا هو ذروة التقلبات الجوية والمنخفض الجوي، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة 8 درجات عن اليوم، وسنعود للأجواء الشتوية ووجود أتربة ولكن بشكل أقل وسحب رعدية في بعض المحافظات، وكميات كبيرة للأمطار في سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

انخفاض في درجات الحرارة

واشارت منار غانم، إلى أنه الأمطار متوسطة ورعدية على محافظات الوجة البحري، خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن وأمطار في بعض المحافظات وانخفاض في درجات الحرارة، وهدوء بسرعات الرياح، اضطراب في حركة الملاحة البحرية غدا، مشددة على أنه يجب ارتداء الكمامات غدا والحذر أثناء القيادة لافتة إلى أن الأجواء ستعود في الاستقرار يوم الأربعاء.