مصرع سيدة وإصابة شخص في انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها قبل قليل، إثر انقلاب سيارة نصف نقل على طريق « القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 68 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 68 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

مصرع سيدة مجهولة الهوية

بالمعاينة المبدئية تبين وفاة سيدة مجهولة الهوية، وإصابة شخص آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى وادي النطرون، وإيداع الجثة بثلاحة حفظ الموتى، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية للمصاب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.