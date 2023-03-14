7 مدن الأكثر دفئا اليوم والعظمى بها تسجل 30 درجة.. بينها الأقصر وأسوان

تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، انخفاضا بمعظم مدن ومحافظات مصر، عدا 7 مدن مصرية تقع جميعها بصعيد مصر، تتجاوز كل منها 30 درجة مئوية للعظمى في طقس شديد الحرارة نهارا، مع سطوع الشمس بفارق أكثر من 6 درجات عن باقي المدن المصرية التى تُعد أعلى درجة حرارة بها بخلاف الـ7 مدن 24 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس اليوم والمدن الأكثر دفئا

تنشر «الوطن» خريطة الأماكن الأكثر دفئا اليوم الثلاثاء فى مصر..

مدينة أسوان: 31 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة أبوسمبل: 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة الأقصر: 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

طقس سوهاج اليوم وقنا

مدينة قنا: 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة سوهاج: 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

درجات الحرارة الأعلى اليوم في مصر

مدينة رأس غارب: 30 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى.

مدينة الوادي الجديد: 31 درجة مئوية للعظمى و12 درجة مئوية للصغرى.