«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين: الانخفاض الفعلي غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الإثنين، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

أمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن السلوم ومطروح على موعد مع الأمطار الرعدية مساء اليوم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة، إذ تبدأ خفيفة تزداد حدتها مع تقدم الوقت لتصبح متوسطة قد تغزر أحيانا.

وأوضحت أنه فرص سقوط الأمطار تمتد مساء على باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ولكن تكون أقل حدة حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة.

وأشارت إلى أنه على النقيض تشهد القاهرة الكبرى اليوم وباقي الأنحاء طقس مائل للحرارة نهارا كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على «القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد»، التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ولفتت إلى أنه مع دخول الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

تفاصيل طقس الغد

ونوهت بأنه اعتبار من غد الثلاثاء 14 مارس يكون الانخفاض الفعلي والملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون سيناء ومحافظة البحر الأحمر على موعد مع ذروة حالة عدم الاستقرار حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة هناك قد تصل إلى حد السيول.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ستكون مستمرة، ولكن تكون متفاوتة الشدة.