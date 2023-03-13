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انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا لمجلس النواب التونسي

كتب:

أ ش أ
11:18 م | الإثنين 13 مارس 2023
البرلمان التونسي

البرلمان التونسي

انتخب مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة رئيسا له، مساء اليوم الاثنين.

وأكد بودربالة أنّ انعقاد مجلس النواب التونسي يؤكد أنّ البلاد بدأت في مرحلة جديدة نحو البناء.

تهنئة للشعب التونسي 

وهنأ بودربالة الشعب التونسي بتلك المناسبة، ووعده بأن يعمل المجلس عل تحقيق تطلعاته.

وفازت بمنصب نائب رئيس مجلس نواب الشعب من الإناث سوسن المبروك، كما فاز بمنصب نائب رئيس مجلس نواب الشعب من الذكور الأنور المرزوقي.

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بقلم أ ش أ