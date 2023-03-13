موقف الدراسة غدا في المحافظات بعد سقوط أمطار غزيرة.. يوم طبيعي

بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد اليوم وسقوط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات، يبحث المواطنون عن موقف الدراسة غدا، لا سيما بعد توقعات الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيئ خلال الساعات القادمة، إذ تستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

موقف الدراسة غدا في المحافظات

وعن موقف الدراسة غدا في المحافظات لم تعلن أي محافظة تعطيل الدراسة بها، إذ تنتظم الدراسة في جميع المدارس، وتستقبل الطلاب في مواعيدها المعتادة.

سقوط أمطار غزيرة

يذكر أن العديد من محافظات الوجه البحري تعرضت قبل ساعات قليلة إلى سقوط أمطار غزيرة، كما ضربت ظاهرة الرعد والبرق محافظتي القليوبية والإسماعيلية.

وشهدت محافظات بورسعيد والشرقية والمنوفية، سقوط أمطار غزيرة ورفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما تشهد العديد من المحافظات عقد لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية لتلقى شكاوى المواطنين حول موجة الطقس السيئ ومتابعة تجمعات مياه الأمطار على مدار الساعة.

منخفص جوي يضرب المحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر عنها، تعرض المحافظات إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى منخفض جوي آخر على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والتي تزداد حدتها في السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.