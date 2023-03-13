«مساء dmc» يعرض تقريرا عن إطلاق أهالي قرية بالشرقية لحملة للتبرع بالدم

عرض برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc، عن إطلاق أهالي قرية الصنافين بالشرقية لحملة للتبرع بالدم، جمعوا خلالها 1400 كيس دم.

وقالت إيمان الحصري: «أهالينا أطلقوا حملة للخير، وفيها تبرعوا بالدم لكل من يحتاج وأي مريض في القرية أو القرى المجاورة احتاج لأي نقل دم في أي وقت يلاقوا، وخلال يومين اتنين جمعوا أكثر من الـ1000 كيس دم اللي كانوا محددينه وجمعوا 1400 كيس دم».

1400 كيس دم

وقال أحد أهالي القرية، خلال التقرير الذي عرضه البرنامج: «جبت ابني أحمد معايا عشان أعرفه يعني إيه تبرع، وأما يكبر يتبرع ويساعد غيره، ويعرف إن كل دا خير».

وأضاف آخر: «شباب القرية ضربوا مثالا مشرفا في العمل التطوعي بتنظيم حملة التبرع بالدم لصالح مرضى القرية للمستشفيات، كما اعتادت القرية تنظيم هذا الحدث كل عام منذ عام 2013».

10 سنوات من التبرع

وقال مدحت عبدالمجيد، من أبناء الصنافين وأحد المتطوعين في القرية، إن الفكرة ليست وليدة اللحظة فأهل القرية من شباب ورجال ونساء القرية، استهلوها منذ 10 سنوات عندما جمعوا 22 كيسًا وظلت الأعداد تتزايد وكان الحلم أن نصل إلى رقم ألف كيس لكن هذه المرة كسر الأهالي الحاجز وحققوا الحلم بالرقم القياسي ليجرى بعدها توفير بونات الدم الذي تبرع به الأهالي لمساعدة مواطني القرية فى وقت الأزمات والحالات الطارئة.