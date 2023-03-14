حظك اليوم برج الثور 14-3-2023.. أفكار خلاقة تساعدك على زيادة المال

يتميز مواليد برج الثور بالطيبة وقوة الشخصية والثقة في النفس والصدق والوفاء ولديهم عاطفة جياشة، ويسعون دائما إلى مساعدة مختلف من حولهم وخاصة الأهل والأصدقاء والأحباب، لا يعطون لليأس والإحباط، مكانة فهم محبون لعملهم ودؤوبون ويسعون نحو أهدافهم بثبات حيت تدفهم طموحاتهم بقوة نحوها ولديهم قدرة جيدة على التعامل مع الأموال من خلال ذكائهم، ويجتهدون دائماً من أجمل إتمام العمل وإتقانه.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم14-3-2023، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»

حظك اليوم برج الثور 14-3-2023

على الصعيد المهني بالنسبة لبرج الثور القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المهنية والمادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة مال أو أملاك.

حظك اليوم برج الثور 14-3-2023

على الصعيد العاطفي الشمس وعطارد يساعدانك أن تسترخي وتنطلق مع الأحباب والأصحاب.