رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حظك اليوم برج الحمل مهنيا وعاطفيا.. الظروف مناسبة للتخطيط

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
برج الحمل- تعبيرية

برج الحمل- تعبيرية

برج الحمل هو أول برج في قوس دائرة مسار الشمس، ويتميز مواليد برج الحمل بالإخلاص والصدق في حياتهم، يتمتعون بالشجاعة والحزم لا يخافون المواجهة بالإضافة إلى تمتعهم بالحنان وسعة الصدر، ويمتلكون مهارات وقوة تميزهم في مواجهة التحديات المختلفة، وجانب إبداعي يرفضون من خلاله الإقدام على أية أعمال روتينية لا يرهقون منها، ويمتلكون طموح وحب للمغامرات والشهامة والوقوف بجانب الآخرين.

وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، حسبما ذكرت في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم 14-3-2023 لبرج الحمل على الصعيد المهني

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم 14-3-2023 لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني، على النحو التالي:

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولمعرفة نفسك من جديد.

حظك اليوم برج الحمل 14-3-2023 على الصعيد العاطفي 

وعلى الصعيد العاطفي فإن الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب.. انتبه لحقوقك

حظك اليوم برج العذراء.. انتبه لحقوقك

حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. أوضاع معاكسة للعذراء

حظك اليوم برج الميزان.. حدد أولوياتك وكن منضبطا

حظك اليوم برج الأسد.. انتبه لحقوقك وكن لبقا

حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. وضع معاكس لـ«الدلو»

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. تحذير للثور

حظك اليوم برج الدلو.. القمر يمدك بروح الفضول
بقلم صفية النجار