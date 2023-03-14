مصرع عامل سقط من الطابق السابع بأحد العقارات في الفيوم.. اختل توازنه

لقى شاب مصرعه، متأثرًا بإصابات متعددة، إثر سقوطه من الطابق السابع في أحد العقارات السكنية بمنطقة دلة بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، حيث اختل توازنه أثناء تواجده أعلى السطح، وسقط أرضًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، بعدما غرق في دمائه.

وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى مكان البلاغ، بينما تجمهر الأهالي حول الجثة، فيما ملأ الحزن وجوههم على الشاب الذي خسر حياته بين طرفة عين وانتباهتها.

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السابع في أحد العقارات بمنطقة دلة بدائرة القسم.

اختل توازنه وسقط

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور بحي دلة، وتبينّ مصرع شاب يدعى سالم سيد، ويعمل «عامل كاوتش»، وتبينّ أنّه كان يقف في الطابق السابع لقضاء بعض الأعمال، ولكنه فقد توازنه وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء كل الإجراءات القانونية.