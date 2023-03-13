مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، مساء اليوم الاثنين، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، فيما هرع المارة لمساعدة المصاب، وأبلغوا الشرطة والإسعاف لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الغربي، بدائرة المحافظة ووجود متوفى ومصاب.

مصرع شخص وإصابة آخر

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شخص يدعى محمد عبد السلام أبو شوشة، 52 سنة، ومقيم حلوان، وإصابة أحمد محمود جمعة الهواري، 39 سنة، ومقيم حلوان بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث على الحادث، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصابته تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المروية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.